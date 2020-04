Kolejne 1,5 tys. zgonów w USA. Trump zapewnia, że jest plan otwarcia gospodarki. O 1 tys. 509 powiększył się w ciągu minionych 24 godzin bilans ofiar śmiertelnych epidemii SARS-Cov-2 w USA – wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. W Stanach Zjednoczonych z powodu COVID-19 zmarło dotychczas ponad 23,5 tys. osób. Dane obejmują 24 godziny od godz. 2:30 czasu polskiego w nocy z niedzieli na poniedziałek. W poprzednim dobowym bilansie odnotowano w Stanach Zjednoczonych 1514 zgony. Do soboty przez cztery dni z rzędu w USA dziennie umierało ponad 1,9 tys. osób. W piątek z powodu COVID-19 zmarła rekordowa liczba 2108 osób. Stany Zjednoczone są krajem z największą liczbą zgonów na koronawirusa na świecie. Najwięcej osób w USA zmarło w stanie Nowy Jork – 10 tys. 085. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.