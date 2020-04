Kolejne 370 przypadków i szesnaście ofiar śmiertelnych w Polsce W Polsce potwierdzono dotąd 5 tys. 575 przypadków zakażenia koronawirusem. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dzisiaj o kolejnych 370 przypadkach i szesnastu ofiarach śmiertelnych. Dotychczas zmarły w naszym kraju 174 osoby. Minister zdrowia Łukasz Szumowski i premier Mateusz Morawiecki ogłosili kilka decyzji rządu m.in. ws. nadchodzących egzaminów szkolnych, a także obowiązku noszenia maseczek. W stanie Nowy Jork zanotowano 799 zgonów wskutek koronawirusa w ciągu ostatniej doby. We Włoszech zmarło dzisiaj 610 osób zakażonych koronawirusem. We Francji ta liczba wyniosła ponad 1,3 tys. ofiar. Zachęcamy do śledzenia najnowszych informacji dot. koronawirusa w naszej relacji. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.