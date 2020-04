Kolejne kraje przedłużają restrykcje lub wprowadzają nowe Niemcy przedłużyły do 19 kwietnia restrykcje wynikające z rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19. Rząd Bułgarii zdecydował się na utrzymanie stanu nadzwyczajnego do 13 maja. Ukraina zaostrza środki bezpieczeństwa i przewiduje, że będą obowiązywały do 24 kwietnia. Kanclerz Angela Merkel poinformowała w środę, że rząd federalny Niemiec i przedstawiciele władz krajów związkowych zgodzili się na wydłużenie do 19 kwietnia restrykcji mających spowolnić rozprzestrzenianie się epidemii koronawirusa. Tego dnia kończy się przerwa świąteczna w niemieckich szkołach. Szefowa rządu przekazała, że 14 kwietnia ma odbyć się kolejna dyskusja na temat ewentualnego przedłużenia restrykcji. Na czas świąt kanclerz wezwała do powstrzymania się od prywatnych podróży i odwiedzin. – Wiem, że to trudne – przyznała i dodała, że trzeba będzie zrezygnować ze spotkań rodzinnych i udziału w nabożeństwach. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.