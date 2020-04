Kolejne zakupy WOŚP dla szpitali Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy przekaże 100 specjalistycznych łóżek dla oddziałów intensywnej terapii szpitalom, które walczą z koronawirusem. – Lista jest ustalona także w konsultacji z Ministerstwem Zdrowia – przekazał szef Fundacji WOŚP Jerzy Owsiak. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy odebrała 100 specjalistycznych, nowoczesnych łóżek do intensywnej terapii, które trafią teraz do najbardziej potrzebujących szpitali w Polsce. Jak przekazał w rozmowie z TVN24 szef Fundacji WOŚP Jerzy Owsiak, do szpitali w Warszawie trafi 16 łóżek, w Elblągu – 4, w Gdańsku – 24, w Łańcucie – 14, w Nowym Sączu – 3, w Łomży – 8, w Puławach – 12, w Radomiu – 5, w Szczecinie – 14. – Lista jest ustalona między innymi także w konsultacji z Ministerstwem Zdrowia, a więc to są te szpitale, które bardzo mocno współdziałają w walce z koronawirusem – powiedział. – Cieszymy się bardzo, bo to jest najwyższy poziom, to jest absolutnie top sprzętu medycznego – dodał. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.