Kolejny rekord zgonów w USA. Trump oskarża WHO. W Stanach Zjednoczonych znów tragiczna doba w związku z epidemią. Najnowsze dane Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore wykazują, że w ciągu minionych 24 godzin na COVID-19 zmarło 2569 Amerykanów. To najwyższa odnotowana dotychczas dobowa liczba zgonów. Prezydent USA Donald Trump ponowił w środę krytykę Światowej Organizacji Zdrowia. Poprzedni dobowy bilans zgonów w związku z koronawirusem wyniósł 2228 osób. Do czasu danych w nocy ze środy na czwartek był najtragiczniejszym. Ale dane za kolejny dzień okazały się znów rekordowe – zmarło 2569 osób chorych na COVID-19. Reuters, powołując się na własne obliczenia, szacuje, że ofiar śmiertelnych koronawirusa w USA jest już ponad 30 tysięcy, a Uniwersytet Johnsa Hopkinsa podaje niższą liczbę – 28326. Najwięcej chorych zmarło w stanie Nowy Jork (11620). Następnie w New Jersey (3156), Michigan (1921), Massachusetts (1108) i Luizjanie (1103). Na ponad dwa miliony przypadków zakażenia koronawirusem na świecie, na USA przypada ponad 635 tysięcy. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.