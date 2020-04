Komisja Europejska powinna postawić Polskę przed sądem Wiceszefowa PE Katarina Barley (SPD) domaga się od Brukseli podjęcia rygorystycznych kroków wobec krajów członkowskich UE, takich jak Polska i Węgry, za ich działanie w kryzysie spowodowanym koronawirusem. Wiceszefowa Parlamentu Europejskiego Katarina Barley (SPD) wezwała KE do podjęcia kroków prawnych przeciwko państwom członkowskim Unii, takim jak Polska i Węgry, które pod pretekstem zwalczania pandemii ograniczają demokrację i rządy prawa. – Tam, gdzie rządy państw unijnych, ”kontynuują prowadzone już przed kryzysem swoje autorytarne zapędy, Komisja Europejska powinna je pozwać do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości za naruszenie traktatów UE” – powiedziała Barley w sobotę gazetom sieci RND (Redaktionsnetzwerk Deutschland). WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

