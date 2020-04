Komisja Europejska przedstawiła strategię łagodzenia ograniczeń Komisja Europejska przedstawiła w środę strategię wyjścia z ograniczeń wprowadzonych w związku pandemią COVID-19. Wymienia w niej warunki, jakie powinny być spełnione, by móc znosić obostrzenia. – Rekomendujemy stopniowe podejście. Każdemu działaniu powinno towarzyszyć monitorowanie efektów – mówiła szefowa KE Ursula von der Leyen. – To nie jest sygnał, żeby środki ograniczające były już teraz znoszone, ale ramy dla państw członkowskich do podjęcia przez nie decyzji. Rekomendujemy stopniowe podejście. Każdemu działaniu powinno towarzyszyć monitorowanie efektów, czy wirus na nowo się rozprzestrzenia – przekonywała na wirtualnej konferencji prasowej w Brukseli szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. 14-stronicowy dokument nie zawiera żadnej daty, bo podjęcie decyzji w sprawie rozluźniania restrykcji będzie należało do władz poszczególnych krajów członkowskich. KE proponuje jednak zestaw kryteriów, o które takie decyzje powinny się opierać. Po pierwsze odnoszą się one do sytuacji epidemiologicznej, po drugie do stanu służby zdrowia i po trzecie – możliwości monitorowania pandemii. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

