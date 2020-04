Komisja Europejska zatwierdziła polski program wsparcia firm Komisja Europejska zatwierdziła w piątek opiewający na 22 mld zł rządowy program, który ma wesprzeć przedsiębiorstwa w związku kryzysem wywołanym przez pandemię koronawirusa. Urzędnicy w Brukseli uznali, że założenia programu, który polega na gwarantowaniu kredytów zapewniających płynność, są zgodne z tymczasowymi ramami pomocy państwa, przyjętymi niedawno przez Komisję Europejską. “Te 22 miliardy złotych w ramach polskiego programu gwarancji pomogą polskim przedsiębiorstwom, które odczuwają skutki obecnego kryzysu związanego z koronawirusem, w zdobyciu pilnie potrzebnych środków obrotowych i inwestycyjnych oraz w kontynuowaniu działalności w tych trudnych czasach” – podkreśliła w oświadczeniu wiceszefowa KE Margrethe Vestager. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

