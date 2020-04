Komisja Europejska zwraca się do Polski. Chodzi o środki na walkę z koronawirusem. Polska, jako jedyny kraj Unii Europejskiej, otrzymała od Komisji Europejskiej list z prośbą o rzetelne informowanie opinii publicznej o wydatkowaniu unijnych pieniędzy na walkę z COVID-19. – Słyszymy za to bardzo dużo ataków i uwag otwarcie antyunijnych – mówi w rozmowie z Onetem dr Marek Prawda, dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Dr Marek Prawda: To, co najszybciej zostało Polsce udostępnione – z różnych funduszy, rezerw i niewykorzystanych środków w ramach polityki spójności – to suma 13 mld euro. Przez dłuższy czas w obiegu była kwota 7,4 mld euro. Można się pogubić. Dyskusja na temat przyznania pieniędzy zaczęła się od niewykorzystanych zaliczek z funduszy strukturalnych, które Polska była zobowiązana zwrócić Brukseli. To ponad 1,1 mld euro. Zdecydowano jednak, żeby te pieniądze u nas zostawić. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

