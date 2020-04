KONIEC WOJEN I KONFLIKTÓW – poprzyj apel Sekretarza Generalnego ONZ „Nasz świat stoi w obliczu wspólnego wroga: COVID-19. Wirus nie dba o narodowość, pochodzenie etniczne, podziały polityczne czy wyznawaną wiarę. Nieustannie atakuje wszystkich.



Tymczasem na świecie szaleją konflikty zbrojne.



Najwyższą cenę płacą osoby najbardziej bezbronne – kobiety i dzieci, osoby z niepełnosprawnościami, osoby zepchnięte na margines i osoby wysiedlone. To właśnie one znajdują się w grupie największego ryzyka, cierpiąc z powodu katastrofalnych skutków wirusa COVID-19.



Nie zapominajmy, że to w krajach zniszczonych wojną upadły systemy opieki zdrowotnej.



Coraz mniej liczni pracownicy opieki zdrowotnej są celami ataków. Podwójnie bezbronni są uchodźcy i inne osoby przesiedlone w wyniku brutalnych walk. Furia wirusa uwidacznia, jakim szaleństwem jest wojna.



Dlatego dziś wzywam do natychmiastowego zawieszenia broni we wszystkich zakątkach świata. Nadszedł czas, aby nałożyć kwarantannę na konflikty zbrojne i razem skupić się na prawdziwej walce naszego życia.



– Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych António Guterres (1 369 181 podpisało) TU MOŻESZ PODPISAĆ PEŁNY TEKST APELU ONZ: António Guterres: Furia wirusa uwidacznia, jakim szaleństwem jest wojna

http://www.unic.un.org.pl/oionz/apel-o-globalne-zawieszenie-broni-sekretarz-generalny-onz/3312 Calling for immediate global ceasefire – UN chief on COVID-19:

