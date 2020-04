Kopciuszek Europy Z cyklu: Głos sceptyka z Polski Trudno być obojętnym, trudno nie pogardzać systemem politycznym, w którym władzę przejęła miernota, która działalność swoją przekształca w bałagan i chaos. Nigdy i nigdzie tłum nie jest tłumem mędrców. Tłum – podpowiada Sokrates – to nic innego jak bezmyślni klakierzy podcinający drzewo, na które sami się wspięli. Tych kilka zdań jest zwięzłym opisem tego, w jakiej sytuacji znalazła się dziś nasza Ojczyzna. Rządzi miernota. Przyklaskuje mu bezmyślny tłum, który liczy na cud. Cudu nie będzie. Znowu będziemy kopciuszkiem Europy. Już nim jesteśmy. Ratowało nas – jak dotąd – członkostwo w Unii Europejskiej. Z Unii jeszcze dziś płynie do Polski strumień pieniędzy. Lecz cierpliwość ma swoje granice, nadto Unia również boryka się z problemami jakie przede wszystkim rodzi walka z KORONĄWIRUSEM. Dotąd mieliśmy sojusznika w Niemczech. Twórcami nowej ery we wzajemnych stosunkach był Brandt, Kohl, prof. Bartoszewski, Wałęsa, Mazowiecki, w ostatnich latach pani Merkel. Dziś na własne życzenie zerwaliśmy most, jaki Polskę łączył z Zachodem. Dziś – patrząc na polityczną mapę zjednoczonej Europy – plasujemy się na szarym końcu. Nikt poważnie Polski nie traktuje. No bo jak można poważnie traktować kogoś kto wiele ryczy, ale mało mleka daje. Jerzy Klechta Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Jerzy Klechta Website Jerzy Klechta – dziennikarz prasowy i telewizyjny. W zawodzie od przeszło 50 lat. Autor ponad 20 książek. Search

