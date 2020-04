Koronawirus inaczej – z humorem i z sercem (6) JEŻELI MAJĄ PAŃSTWO WŁASNE PRZYKŁADY, PROSZĘ NAM JE PRZESYŁAĆ! Koronawirus z humorem COVID-19 to nie powód do żartów, oczywiście, bo sytuacja jest poważna, ludzie chorują, a nawet umierają, ekonomia zmierza w czarną otchłań, ale… Nawet w czasie wojny ludzie starali się pomóc sobie humorem, aby w ten sposób rozładować stres i zdobyć nieco siły na codzienną walkę. Pozdrawiamy z całego serca i życzymy Państwu spokoju oraz zdrowia! Małgorzata P. Bonikowska Grafika powyżej – Jerzy Kołacz Zobacz i uśmiechnij się: Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Website Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi. Search

