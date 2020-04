Koronawirus może pozostawać w powietrzu Wiedza o SARS-CoV-2, wirusie wywołującym COVID-19, stale się rozwija, ponieważ naukowcy na całym świecie pracują całymi dniami, badając szczep w celu znalezienia skutecznych metod leczenia i opracowania szczepionki. Chociaż wiemy już, że nowy wirus może przetrwać na powierzchniach takich jak metal i plastik przez kilka dni, i że najczęściej jest przenoszony przez krople rozprzestrzeniające się przez kaszel, istnieją pewne nowe informacje dotyczące tego, jak długo może on faktycznie pozostać zawieszony w powietrzu. Naukowcy odkryli właśnie, że choroba zakaźna może rozprzestrzeniać się poprzez regularne wdychanie małych cząsteczek unoszących się w powietrzu zwanych aerozolami, które mogą kręcić się godzinami w zatłoczonych i mało wietrzonych przestrzeniach, a także przemieszczać się dalej niż większe kropelki. W nowej analizie oryginalnego epicentrum wirusa odkryto ślady RNA SARS-CoV-2 – makrocząsteczki biologicznej, podobnie jak DNA – unoszące się w powietrzu w miejscach takich jak toalety szpitalne i pokoje, w których personel medyczny usuwa środki ochrony osobistej po pacjentach zakażonych wirusem COVID-19 . Oznacza to, że nawet jeśli jest się w odległości dwóch metrów od innych osób, można zarazić się wirusem od kogoś, kto jest w tej samej przestrzeni, w której oddychamy tym samym powietrzem, lub kogoś, kto był tu w ciągu ostatnich trzech godzin. Jest to kwestia, która wcześniej podzieliła środowisko naukowe, a niektórzy eksperci stwierdzili na początku tego miesiąca, że „absolutnie nie ma wątpliwości”, iż choroba może rozprzestrzeniać się w powietrzu. To, czy cząstki te mogą potencjalnie zarazić kogoś, wciąż nie zostało potwierdzone, a Światowa Organizacja Zdrowia pod koniec marca podała, że transmisja w powietrzu nie była zgłaszana w jej własnych badaniach. Chociaż te nowe odkrycia mogą wydawać się przerażające, w dokumencie zauważono, że „wentylacja pomieszczenia, otwarta przestrzeń, dezynfekcja odzieży ochronnej oraz właściwe użytkowanie i dezynfekcja toalet mogą skutecznie ograniczyć stężenie RNA SARS-CoV-2 w powietrzu”. Tak więc osoby w miejscach takich jak składy sklepów spożywczych (jedno z niewielu obecnie potencjalnie zatłoczonych miejsc), które znajdują się na zewnątrz, a więc w przewietrzonym miejscu, prawdopodobnie nie muszą się martwić – chociaż niektóre badanie wykazało SARS-CoV-2 na cząstkach zanieczyszczenia powietrza. Również przyspieszone procedury czyszczenia i odkażania, które stosują niektóre firmy nadal otwarte, zdecydowanie pomagają zmniejszyć stężenie. Oczywiście noszenie maseczki za każdym razem, gdy wychodzimy z domu, jest zawsze dobrym sposobem, aby chronić siebie i innych. Joanna Wójcik

Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Joanna Wójcik Socjolog, dziennikarz-amator. Zainteresowania: muzyka, literatura, film, podróże. Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.