Koronawirus. Polscy medycy polecieli do Chicago. Po doświadczenie i by wesprzeć Stany Zjednoczone. Koronawirus. Dziewięciu medyków z Polski poleciało do Chicago. Powodzenia życzy im Georgette Mosbacher. "Wymiana doświadczeń między Polską a Stanami Zjednoczonymi pozwoli nam jeszcze skuteczniej walczyć o zdrowie i życie naszych obywateli" – podkreśliła. Koronawirus. Polscy medycy polecieli do Chicago. To dziewięcioosobowa grupa z Wojskowego Uniwersytetu Medycznego. "Celem jest przede wszystkim zdobycie niezbędnego doświadczenia, które będzie można wykorzystać przy leczeniu pacjentów zakażonych" – napisał na Twitterze Mariusz Błaszczak. Minister Obrony Narodowej dodał, że Polska w ten sposób chce też wesprzeć Stany Zjednoczone w walce z epidemią koronawirusa. Wpis Błaszczaka udostępniła Georgette Mosbacher. Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce dodała też kilka słów od siebie.

