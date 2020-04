Koronawirus uderza w górników. Związki zawodowe analizują cięcia wypłat Polska Grupa Górnicza zamierza skorzystać z tarczy antykryzysowej i zapowiada obniżki wynagrodzeń oraz skróceniu tygodnia pracy. – To twardy orzech do zgryzienia. Wszyscy jesteśmy pod ścianą, cała załoga – komentuje Bogusław Hutek, przewodniczący górniczej “Solidarności”. Związkowcy do jutra mają podjąć decyzję, czy zaproponują korekty, czy akceptują plan PGG. Zatrudniająca ok. 42 tys. osób Polska Grupa Górnicza zapowiedziała wczoraj obniżki wynagrodzeń swoich pracowników o 20 proc. oraz skróceniu tygodnia pracy. Pozwolić ma to ubiegać się spółce o dofinansowanie w ramach tarczy antykryzysowej w wysokości ok. 70 mln zł. Zaproponowany przez zarząd PGG skrócony czas pracy miałby obowiązywać od początku maja do końca lipca. Propozycje zostały przekazane przedstawicielom związków zawodowych. – Piątki bez pracy, a w ślad za tym o ok. 20 proc. niższe wynagrodzenia to trudne warunki. Spodziewaliśmy się propozycji, które nie będą łatwe do zaakceptowania i takie niestety padły – komentuje Bogusław Hutek, przewodniczący górniczej “Solidarności”, a zarazem szef związku w PGG. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

