Koronawirus. USA. 1,3 tys. zgonów w ciągu doby. Zakażenia także na prowincji. Koronawirus w USA zabił już niemal 55 tys. ludzi, w tym 1,3 tys. ostatniej doby – wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. Służby informują o wzroście wykrywanych zakażeń poza metropoliami. Nowy Jork odnotował znaczny spadek zgonów. Podczas ostatnich 24 godzin (do godz, 2;30 w nocy z niedzieli na poniedziałek polskiego czasu) w Stanach Zjednoczonych zmarło 1330 chorych na COVID-19 – podaje Fox News. To o prawie połowę mniej niż dzień wcześniej, kiedy raport z Baltimore mówił o 2494 zgonach. W stanie Nowy Jork – epicentrum epidemii w USA – z powodu SARS-CoV-2 zmarło w ciągu ostatniej doby 367 osób, czyli najmniej jednego dnia od początku kwietnia. Jeśli przez najbliższe dwa tygodnie spadać będzie liczba przypadków hospitalizowanych, od 15 maja otarte zostaną niektóre firmy. Do tej pory w stanie Nowy Jork zmarło łącznie 22 269 osób. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.