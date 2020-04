Koronawirus w USA. Władze przyznają: bilans zgonów jest niedoszacowany Rządowy bilans ofiar śmiertelnych epidemii koronawirusa w USA jest niedoszacowany; nie obejmuje osób zmarłych z powodu COVID-19, którym nie wykonano testu – przyznaje amerykańskie Centrum ds. Kontroli i Zapobiegania Chorób (CDC). Rządowy bilans ofiar śmiertelnych epidemii koronawirusa w USA jest niedoszacowany; nie obejmuje osób zmarłych z powodu COVID-19, którym nie wykonano testu – przyznaje amerykańskie Centrum ds. Kontroli i Zapobiegania Chorób (CDC). Według epidemiologów “brak powszechnego dostępu do testów w początkowych tygodniach epidemii w USA oznaczał, że ludzie z chorobami dróg oddechowych umierali, nie będąc wliczonym (do bilansu)”. Nawet jednak w kwietniu “niektórzy umierający w domach lub przeciążonych domach późnej starości nie są poddawani testom” – odnotowuje “Washington Post”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

