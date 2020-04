Kościół po cichu poparł Gowina ws. wyborów Episkopat Polski zabrał głos w sprawie wyborów prezydenckich w Polsce. Duchowni zaapelowali do rządzących, by poszukali rozwiązań, które nie będą budzić wątpliwości prawnych i nie naruszą ładu konstytucyjnego. Już pojawiły się opinie, że przedstawiciele Kościoła bardziej stanęli po stronie Jarosława Gowina niż władzy PiS. Biskupi w oświadczeniu zaznaczyli, że Kościół nie ma mandatu, by uczestniczyć w politycznych sporach na temat formy czy terminu wyborów, a tym bardziej, by opowiadać się za konkretnym rozwiązaniem. Zaapelowali jednak, by rząd w Polsce odpowiedzialnie podszedł do tego problemu. Duchowni proszą o to, aby w dialogu między stronami “poszukiwać takich rozwiązań, które nie budziłyby wątpliwości prawnych i podejrzenia nie tylko o naruszenie obowiązującego ładu konstytucyjnego, ale i przyjętych w demokratycznym społeczeństwie zasad wolnych i uczciwych wyborów”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

