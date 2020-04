Kosiniak-Kamysz ostrzega: w Polsce może dojść do kryzysu żywnościowego. – W ostatnich kilkudziesięciu latach zniknęło ponad 600 jezior mazurskich – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz podczas debaty z kandydatami na prezydenta nt. kryzysu klimatycznego. Lider PSL przestrzegł także przed możliwym kryzysem żywnościowym. Dziś na stronie głównej Onetu transmitowana była debata “Kryzys klimatyczny: scenariusze dla Polski” organizowana przez Kantar Polska i Global Compact Network Poland. – Trzeba wypłacić 1 mld zł natychmiast i przygotować się na suszę w tym roku. Już dzisiaj trzeba zwolnić z opłat rolników, którzy będą chcieli korzystać ze zbiorników wodnych do zachowania swoich upraw – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.