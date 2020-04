Królowa Elżbieta II przemówiła do Brytyjczyków Brytyjska królowa Elżbieta II wygłosiła w niedzielę wieczorem specjalne orędzie do narodu w związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem. W przemówieniu monarchini podkreśliła wartość samodyscypliny i determinacji. Podziękowała też personelowi ochrony zdrowia. – Zwracam się do was w tym czasie, który, jak wiem, jest coraz trudniejszy. To czas zakłóceń w życiu naszego kraju, zakłóceń, które przyniosły smutek niektórym, trudności finansowe wielu i ogromne zmiany w codziennym życiu nam wszystkim – mówiła królowa. Elżbieta II oddała hołd pracownikom ochrony zdrowia, opieki społecznej, a także wszystkim wykonującym kluczowe zadania. Podziękowała również tym, którzy zostając w domach, pomagają chronić najbardziej narażonych i oszczędzają cierpień wielu rodzinom. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

