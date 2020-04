Ks. prof. Alfred Wierzbicki: Prezydentura nie jest warta życia ani jednego Polaka Ks. prof. Alfred Wierzbicki z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego powiedział w czwartek, że nie weźmie udziału w wyborach prezydenckich podczas epidemii koronawirusa w Polsce, gdyż “prezydentura nie jest warta życia ani jednego Polaka”. W ostrych słowach skrytykował też księdza, który w Telewizji Trwam mówił, że ręce kapłana nie mogą przenosić wirusów. Ks. prof. Alfred Wierzbicki w ostrych słowach skrytykował w czwartek duchownego, który zasłynął wypowiedzią na antenie TV Trwam, że w czasie mszy nie można zarazić się koronawirusem: – Można być profesorem, ale można być też skończonym durniem. Nie waham się używać takich słów. Zastanawiam się zresztą, czy nie powinien on ponieść za to odpowiedzialności karnej, gdyż takimi wypowiedziami naraża ludzi na utratę zdrowia i życia. Ks. prof. Tadeusz Guz takimi wypowiedziami naraża na śmieszność autorytet księży – powiedział ks. prof. Wierzbicki Monice Olejnik na antenie TVN24. Poddał on w wątpliwość dorobek naukowy ks. prof. T. Guza, a jego wypowiedz, która odbiła się w mediach szerokim echem, nazwał smutnym incydentem. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

