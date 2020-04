Kto drukuje karty do głosowania? Są produkowane w prywatnej firmie. Karty do głosowania produkowane są w prywatnej firmie, która również pięć lat temu je drukowała. Według naszych informacji premier Mateusz Morawiecki powierzył druk kart do głosowania Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych na mocy swojej decyzji o numerze 4820.2.4.2929. W środę minister aktywów państwowych Jacek Sasin przyznał w “Rozmowie Piaseckiego”, że druk kart do głosowania już trwa. Jak przekonywał, dzieje się to “na podstawie decyzji pani marszałek Sejmu, która wyznaczyła wybory prezydenckie i na podstawie decyzji pana premiera, wydanej w oparciu o ustawę ‘antycovidową’, która nakazała państwowym firmom, takim jak Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych oraz Poczta Polska, przygotowanie do tych wyborów, aby mogły się odbyć w trybie korespondencyjnym”. Dopytywany, czy PWPW już drukuje karty, odparł: – Tak, już drukuje. To jest prawda. Ale według ustaleń dziennikarzy tvn24.pl, prawda jest bardziej skomplikowana. Od kilku dni staramy się prześledzić, jak dokładnie wygląda druk kart do głosowania, choć brak jest podstaw prawnych do tego, gdyż parlament nie uchwalił jeszcze przepisów dotyczących wyborów korespondencyjnych. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

