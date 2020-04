Laboratorium w Wuhan odpowiada na zarzuty Trumpa. “Mącą ludziom w głowach”. Wicedyrektor Instytutu Wirusologii w Wuhan przerwał milczenie i stanął w obronie tamtejszego laboratorium, któremu zarzuca się, że to jego pracownicy stworzyli koronawirusa. Wśród tych, którzy oskarżają ośrodek badawczy w chińskim Wuhan, jest prezydent Donald Trump. Od kilku tygodni część naukowców oraz amerykański wywiad podważają obecną teorię pochodzenia koronawirusa, która wskazuje na targ zwierząt w Wuhan. Ich zdaniem wirus został stworzony w tamtejszym laboratorium wirusologicznym i wydostał się na zewnątrz. Taką opinię powiela m.in. prezydent USA Donald Trump, który otwarcie zarzuca Chińczykom niekompetencję. Podobną teorię ułożył francuski noblista w dziedzinie medycyny profesor Luc Monatgnier. Stwierdził, że przebadał genom nowego koronawirusa i odkrył, że zawiera on część kodu genetycznego wirusa HIV i został stworzony prawdopodobnie przez przypadek przez naukowców w laboratorium w Wuhan, którzy szukali szczepionki przeciwko AIDS. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

