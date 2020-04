Lada moment świat przekroczy kolejną smutną granicę Do piątku wieczorem na świecie odnotowano 2 804 559 przypadków zakażenia koronawirusem. Z powodu zachorowań na COVID-19 zmarło już 195 tys. osób. Niebawem liczba ta przekroczy 200 tys. zgonów. W naTemat przedstawiamy, jak wygląda sytuacja w USA, Czechach, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Włoszech, Francji, Niemczech oraz Turcji. Koronawirus w USA – 906 216 zakażonych (+ 19 774) W Stanach Zjednoczonych z powodu koronawirusa zmarło już 51 139 ludzi. W ciągu ostatniej doby przybyły 903 zgony. Amerykanie mają każdego dnia do czynienia z festiwalem przechwałek i dziwnych pomysłów Donalda Trumpa podczas konferencji prasowych w Białym Domu, które podsumowują walkę z pandemią koronawirusa w ich kraju. Tym razem jednak prezydent USA przeszedł samego siebie. Podczas briefingu prasowego zasugerował, że warto sprawdzić nowy sposób leczenia zakażonych pacjentów, wstrzykując im… środek do dezynfekcji. Koronawirus w Hiszpanii – 219 764 zakażonych (+ 6740)

W Hiszpanii z powodu koronawirusa zmarło 22 524. W ciągu ostatnich 24 godzin liczba ta zwiększyła się o 367. Hiszpańscy lekarze doszli do wniosku, że osoby uzależnione od papierosów i alkoholu znajdują się w grupie ryzyka śmierci z powodu koronawirusa. Wyjątkowo narażeni są również ludzie z nadwagą. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.