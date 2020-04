Lek na koronawirusa? Minister nauki Brazylii: mamy preparat na COVID-19. Eksperci z laboratorium w Sao Paulo opracowali lek na COVID-19 – przekazał szef resortu nauki i technologii Brazylii Marcos Pontes. Przedstawiciel administracji prezydenta Jaira Bolsonar zapowiedział szybkie testy nowego preparatu na zainfekowanych przez koronawirusa SARS-CoV-2. Z informacji przekazanych przez brazylijskiego ministra wynika, że skuteczność leku naukowcy z tego kraju ocenili na 94 proc. Dowieść miały tego badania in vitro nowego środka farmakologicznego – podaje PAP w serwisie poświęconym koronawirusowi SARS-CoV-2, powołując się na brazylijską stację telewizyjną Record oraz Euronews. Marcos Pontes powiedział, że preparat ma być testowany szerzej w maju, ale już w najbliższych dniach zostanie podany pierwszym chorym na COVID-19. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

