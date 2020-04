Lekarka oskarża Łukasza Szumowskiego i Konstantego Radziwiłła Łukasz Szumowski krytykowany jest za rekomendację ws. wyborów korespondencyjnych. – To świadome stwarzanie ryzyka i narażanie Polaków na zachorowanie – przekonuje Pikulska. Konstanty Radziwiłł miał dopuścić się nieprawidłowości ws. kierowania do pracy medyków zwolnionych z takiego obowiązku. Pisma w obydwu sprawach trafiły do rzecznika odpowiedzialności zawodowej. Pikulska nie wyklucza pozwu zbiorowego lekarzy wobec rządu. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

