Lekarze wyszkoleni za granicą chcą leczyć koronawirusa w Kanadzie

Serwis Canadian Resident Matching Service (CaRMS) podaje, że tysiące lekarzy przeszkolonych na arenie międzynarodowej ubiega się co roku o status stałego rezydenta. Istnieje ograniczona liczba miejsc w programach pobytowych dla zagranicznych absolwentów medycyny, co oznacza, że ​​wielu, którzy przeprowadzają się do Kanady z wizją rozpoczęcia lub wznowienia kariery, musi znaleźć inną pracę.

Według CaRMS w 2019 r. w programach imigracyjnych zaakceptowano mniej niż jedną czwartą absolwentów medycyny zza granicy, którzy ubiegali się o pobyt stały w Kanadzie – 391 z 1725 kandydatów.

Tylko ci, którzy zdali już serię egzaminów, mogą się o stały pobyt ubiegać.

Dr Ayesha Badiuzzaman z Hamilton, która uzyskała stopień medyczny w Bahrajnie i pracowała jako lekarz w Bahrajnie i Katarze, powiedziała, że ​​jej obecna sytuacja jest rozczarowująca i frustrująca.

„Jako lekarz czujesz, że Twoim moralnym obowiązkiem jest pomaganie w sytuacjach, gdy dzieje się coś takiego. I jest nas tysiące z nas w Kanadzie, którzy chcą pomóc i próbują pomóc”, powiedziała Badiuzzaman. „Jesteśmy ogromnym niewykorzystanym zasobem”.

Powiedziała, że ​​rządy i organy regulacyjne powinny działać szybko, zanim fala przypadków COVID-19 przytłoczy system opieki zdrowotnej. „Wszyscy mówią, że będzie gorzej, zanim będzie lepiej”, powiedziała. „Uważamy więc, że czas na działania i wykrzystanie rezerwy pracowników służby zdrowia teraz, a nie później”.

Badiuzzaman i inni lekarze wykształceni poza Kanadą założyli grupę na Facebooku dla osób w podobnej sytuacji, mając nadzieję na zwrćocenie uwagi na swoją obecność. Obecnie liczy ponad 500 członków.

Shafi Bhuiyan, który uzyskał stopień naukowy w Bangladeszu, ale nie został zatwierdzony do praktyki w Kanadzie, powiedział, że jeśli lekarze przeszkoleni za granicą mogą zostać zatrudnieni w tym kryzysie, być może Kanadyjczycy zobaczą ich wartość. Bhuiyan założył program w Chang School of Continuing Education na Uniwersytecie Ryerson, który przygotowuje lekarzy przeszkolonych na za granicą do nielicencjonowanej pracy w kanadyjskim sektorze zdrowia.

Powiedział, że nadszedł czas, aby zebrać wszystkich tych lekarzy. „Myślę o wszelkiego rodzaju ekspertach, których mamy w tym kraju, aby wspierać zdrowie naszego społeczeństwa i nasz system opieki zdrowotnej” – powiedział.

Ale stowarzyszenie reprezentujące regionalne organy regulacyjne lekarzy stwierdziło, że na razie nie wzywa się zgranicznych absolwentów medycyny do działania. „Koncentrujemy się na licencjonowaniu niedawno emerytowanych lekarzy i / lub starszych rezydentów medycznych, i wydaje się to wystarczające dla każdego możliwego scenariusza,” powiedział Fleur-Ange Lefebvre, dyrektor Federacji Medycznych Organó Tegulacyjncych Kanady.

College of Physicians and Surgeons of British Columbia zmierza jednak w innym kierunku. W środę ogłosił, że zamierza zmienić swój regulamin, aby umożliwić lekarzom przeszkolonym poza granicami Kanady pracę „pod kierunkiem i pod nadzorem lekarzy prowadzących”, o ile mają oni co najmniej dwa lata szkolenia podyplomowego i pierwszą część kwalifikacji egzaminacyjnej.

Rzeczniczka kolegium powiedziała, że ​​poprawka obowiązuje od zeszłego roku, ale minister zdrowia przyspieszył ją z powodu pandemii. Obecnie obowiązuje 15-dniowy okres oceny.

Health Canada odmówiło komentarza, mówiąc, że problem jest ustalany na szczeblu regionalnym, a rzecznicy ministrów zdrowia w Nowym Brunszwiku i Ontario nie odpowiedzieli na prośbę o komentarz.

Joanna Wójcik

Oprac. na podst. 680AM