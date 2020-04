Liczba ofiar koronawirusa przekroczyła na świecie kolejną granicę Stan na wieczór 10 kwietnia wygląda na świecie tak, że mamy dokładnie 1 681 932 przypadki zakażenia koronawirusem na świecie. Liczba ofiar śmiertelnych przekroczyła 100 tys. i wynosi już 101 971. Z wielu państw płyną jednak sygnały poprawy. Najgorsze wieści napływają z Nowego Jorku, gdzie umiera z powodu COVID-19 prawie 800 osób dziennnie. Ale z drugiej strony – po raz pierwszy od wybuchu epidemii spadła liczba pacjentów na oddziałach intensywnej terapii. Wprawdzie minimalnie, bo z 4925 w środę do 4908 w czwartek, ale gubernator stanu NY Andrew Cuomo przyznaje, że krzywa zachorowań zaczyna się spłaszczać. Pozytywne sygnały płyną z Włoch – ogłosił tamtejszy Instytut Zdrowia. Krzywa zakażeń zaczęła bowiem w Italii spadać. Należy jednak pamiętać, że wciąż jest tam najwięcej ofiar śmiertelnych – 18 849. Choć wygląda na to, że szybko wyprzedzą Włochy w tej tragicznej statystyce Stany Zjednoczone. USA już ponad trzykrotnie wyprzedziły Italię w liczbie zakażonych koronawirusem. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

