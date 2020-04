Liczba ofiar w Nowym Jorku wciąż wzrasta Stany Zjednoczone się obecnie centrum epidemii koronawirusa. Nie dość, że przypadków zakażenia przybywa tam w dziesiątkach tysięcy, to USA są już na drugim miejscu pod względem liczby ofiar. Najgorzej jest w Nowym Jorku, gdzie znów wzrosła liczba zgonów. Najnowsze dane dotyczące ofiar koronawirusa w Nowym Jorku przedstawił gubernator Andrew Cuomo. Na środowej konferencji prasowej poinformował on o kolejnym przyroście ofiar. W ciągu doby w Nowym Jorku zmarło 779 osób. To o 48 zgonów więcej niż we wtorek. W samym Nowym Jorku zmarło już 6268 pacjentów zakażonych koronawirusem. To blisko połowa ze wszystkich zgonów, które zostały odnotowane dotychczas w USA. W Stanach z powodu COVID-19 zmarło już 14 tys. 817 osób. Tylko w ciągu ostatniej doby zmarło tam 1940 osób. To o 7 ofiar więcej niż we wtorek. Tym samym Stany Zjednoczone wskoczyły na drugie miejsce pod względem liczby ofiar, wyprzedzając tym samym Hiszpanię, w której z powodu koronawirusa zmarło już 14 tys. 792 pacjentów. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.