Liczba pasażerów warszawskiego metra wraca do stanu z początku epidemii Liczba pasażerów podróżujących stołecznym metrem powraca do stanu z początku pandemii. W czwartek skorzystało z niego 107 tys. osób, czyli tyle samo, co na dzień przed ogłoszeniem stanu epidemii. Od początku tego tygodnia, czyli od dnia, w którym zliberalizowano niektóre ograniczenia dotyczące poruszania się w miejscach publicznych zanotowano wzrost liczby pasażerów metra. W poniedziałek z obu linii kolejki podziemnej skorzystało łącznie ok. 101 tys. osób, we wtorek – 104 tys., w środę – 102 tys., a w czwartek – 107 tys. – poinformowała w piątek rzecznik Metra Warszawskiego Anna Bartoń. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

