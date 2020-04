Liczba zarażonych koronawirusem w Polsce przekroczyła 7 tys. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dzisiaj o 270 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem w naszym kraju i kolejnych 18 zgonach z powodu choroby. W Warszawie wylądował największy samolot towarowy świata, który przywiózł do Polski środki ochrony z Chin. Międzynarodowy Fundusz Walutowy przewiduje największe załamanie gospodarcze od czasu Wielkiego Kryzysu z lat 30. XX wieku. Ministerstwo Zdrowia przedstawiło szczegóły wchodzącego w czwartek w życie obowiązku zakrywania ust i nosa. Co jeszcze wydarzyło się dziś w Polsce i na świecie? Dotychczas w Polsce stwierdzono 7 tys. 202 przypadków zakażeń i 263 zgonów. Niektóre kraje zamierzają niebawem znieść część ograniczeń, by uruchomić gospodarki, zatrzymane przez pandemię koronawirusa. Także w Polsce zapowiadane jest łagodzenie restrykcji. Koronawirus sprawił, że do Polski z transportem sprzętu medycznego przyleciał największy samolot transportowy świata: wybudowany w zakładach Antonowa An-225 Mrija. Z tego powodu w okolicach Lotniska Chopina zgromadziły się tłumy fanów lotnictwa. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

