Lider kraju NATO korzystając z koronawirusa zagarnia dla siebie władzę "Od początku historii autokraci wykorzystywały sytuacje kryzysowe do konsolidowania swojej władzy, nic więc dziwnego, że pandemia koronawirusa została wykorzystana przez Władimira Putina czy premiera Tajlandii Prayuth Chan-ochę. Niezwykłe jest to, że najbardziej zuchwały i dalekosiężny polityczny przewrót miał miejsce na Węgrzech" – pisze dziś w komentarzu redakcja dziennika "Washington Post". "W poniedziałek węgierski parlament, kontrolowany przez prawicową partię nacjonalistyczną premiera Viktora Orbana, zagłosował za przyznaniem mu na czas nieokreślony prawa do ignorowania istniejących przepisów i rządzenia na mocy dekretów" – pisze redakcja.

