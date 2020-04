“List miłosny do świata”. Ponad sto największych gwiazd zagrało z własnych domów. Największe gwiazdy światowej muzyki połączyły siły i zagrały w sobotę koncert, który był transmitowany na całym świecie. Artyści zadedykowali występ pracownikom ochrony zdrowia, walczącym z koronawirusem o zdrowie i życie pacjentów chorych na COVID-19. W sobotnim koncercie “One World: Together At Home”, organizowanym przez ruch Global Citizen i Światową Organizację Zdrowia (WHO) wzięło udział ponad 100 artystów, wśród nich Lady Gaga, Paul McCartney, John Legend, Adam Lambert, One Direction, The Killers, Jennifer Lopez, Stevie Wonder, Taylor Swift, Billie Eilish. Z powodu ograniczeń związanych z pandemią COVID-19, utwory wykonywali z własnych domów. Zespół The Rolling Stones, którego członkowie przebywają osobno, zagrał z czterech miejsc. Perkusista Charlie Watts brakujący instrument zastąpił sofą i walizkami. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.