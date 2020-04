List Polaka z Kanady do premiera: większość Polonii nie będzie mogła głosować w konsulatach Były kanadyjski polityk Thomas Lukaszuk, który z pochodzenia jest Polakiem, wystosował list otwarty do premiera Mateusza Morawieckiego. Napisał w nim, że większość Polaków mieszkających lub czasowo przebywających w Kanadzie może zostać pozbawiona możliwości udziału w wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej. Thomas Lukaszuk ma 51 lat. Urodził się w Gdyni. Przez 15 lat był parlamentarzystą, a także ministrem edukacji, ministrem nauki, ministrem zatrudnienia, ministrem emigracji i wicepremierem kanadyjskiej prowincji Alberta. Obecnie prowadzi kilka prywatnych firm i jest komentatorem w kanadyjskich programach telewizyjnych. W Polsce zasłynął przede wszystkim z krytyki ojca Rydzyka i dostarczeniu do Watykanu słynnego “apelu o ukrócenie politycznej działalności Tadeusza Rydzyka”, pod którym znalazło się ponad 200 tys. podpisów (niedawno odniósł się do niego watykański dyplomata Luigi Roberto Cona). WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

