Łódzka kuria nie odda cmentarza gminie. Wśród argumentów godność zmarłych i milion złotych. Archidiecezja Łódzka nie odda cmentarza w Brzezinach na warunkach, zaproponowanych przez prawników oraz Sławomira Pawlika, lidera ruchu “Stop cmentarnemu wyzyskowi”. Duchowni tłumaczą, że przeszkodami są kwestie wiary oraz milion złotych zainwestowany w cmentarną kaplicę. “Poszczególne indywidualne osoby i całe rodziny, dokonując pochówku swoich bliskich, wyraziły wolę, aby ich zmarli spoczywali w miejscu świętym. Kościół nie może złamać tej umowy. (…) Archidiecezja Łódzka na własny koszt nabyła teren, pobudowała kaplicę cmentarną. Koszt tej inwestycji przekroczył milion złotych. Kaplica ta także jest miejscem świętym w rozumieniu prawa kanonicznego i nie podlega alienacji” – czytamy w piśmie ks. Zbigniewa Tracza, kanclerza Kurii Metropolitalnej w Łodzi. Kanclerz wymienia w nim dwa “poważne powody”, dla których duchowni nie zgodzą się na przekazanie cmentarza władzom gminy Brzeziny. Powołuje się na zapisy konkordatu i zagwarantowane prawo do administrowania cmentarzami religijnymi. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

