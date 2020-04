Lotniskowiec USS Theodore Roosevelt ewakuowany – Nie jesteśmy na wojnie. Marynarze nie muszą umierać – apelował we wtorek Brett Cozier, kapitan lotniskowca USS Theodore Roosevelt. W czwartek rozpoczęła się ewakuacja okrętu. Powodem jest epidemia koronawirusa, która wybuchła na lotniskowcu USA. Z oficjalnych danych, które przekazał rząd USA, zakażonych koronawirusem jest 93 marynarzy. Już tydzień temu informowaliśmy o pogarszającej się sytuacji na statku. Rząd USA rozpoczął ewakuację lotniskowca USS Theodore Roosevelt po liście kapitana Bretta Coziera, który w obawie o zdrowie marynarzy apelował do przełożonych o pomoc. – Nie jesteśmy na wojnie. Marynarze nie muszą umierać. Jeśli nie będziemy działać teraz, nie będziemy w stanie ochronić naszej załogi – pisał o walce z koronawirusem kapitan lotniskowca. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

