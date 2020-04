Ludzie Asada przed sądem za zbrodnie przeciwko ludzkości Dwóch Syryjczyków oskarżonych o popełnienie zbrodni przeciwko ludzkości stanęło w czwartek przed sądem w Niemczech. Zarzuca się im współudział w torturach i morderstwach dokonanych przez reżim syryjskiego prezydenta Baszara al-Asada. Pierwszy raz na świecie przed wymiarem sprawiedliwości stanęły osoby związane z reżimem dyktatora. Proces Anwara R. i Ejada A. toczy się w Wyższym Sądzie Krajowym w Koblencji na zachodzie Niemiec. Fakt, że są oni sądzeni w Niemczech, “wynika z zasady prawa międzynarodowego, do której Niemcy przystąpiły w 2002 roku. Zgodnie z tą zasadą zbrodnie przeciwko ludzkości mogą być karane przez niemieckie sądownictwo, nawet jeśli zostały popełnione gdzie indziej i ani sprawca, ani ofiara nie są Niemcami” – wyjaśnił w czwartek tygodnik “Der Spiegel”. Przed sądem w Koblencji zebrała się grupa uchodźców oraz obrońców praw człowieka, którzy z zadowoleniem przyjęli wiadomość o wszczęciu procesu przeciwko funkcjonariuszom Asada. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.