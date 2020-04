Łukasz Szumowski: od 19 kwietnia będziemy powoli odmrażać gospodarkę Od 19 kwietnia będziemy powoli odmrażać gospodarkę – poinformował we wtorek rano minister zdrowia Łukasz Szumowski. Jednocześnie podkreślił, że izolacja jest skuteczna i gdyby nie ona, liczba chorych byłaby znacznie wyższa. – Będziemy powoli od 19 (kwietnia) odmrażać gospodarkę. Myślę, że to jest dobra wiadomość, jeśli patrzymy na wartości, jak wygląda koszt tej izolacji – powiedział minister w rozmowie z RMF FM. Jednocześnie podkreślił, że obecna izolacja społeczna jest skuteczna i “gdyby nie ona, mielibyśmy dzisiaj kilkadziesiąt tysięcy chorych”. Zakażenie koronawirusem od 4 marca br., kiedy poinformowano o pierwszym przypadku, potwierdzono dotąd u 6674 osób, z których zmarły 232 osoby. W niedzielę resort zdrowia poinformował o 318 nowych przypadkach zakażenia SARS-coV-2. Zmarły kolejne 24 osoby. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

