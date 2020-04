Małgorzata Gersdorf :”Broniłam tego, w co wierzyłam i wierzę” Broniłam władzy sądowniczej, odrębnej i niezależnej od innych władz – napisała Małgorzata Gersdorf w liście na koniec kadencji pierwszej prezes Sądu Najwyższego. “Uczyniłam wszystko, co było w mojej mocy, by postępować zgodnie ze złożonym ślubowaniem” – dodała. Kadencja pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gerdsorf upływa z końcem kwietnia. We wtorek na stronie tego sądu opublikowano obszerny list, który Gersdorf skierowała do współpracowników. Prezes podziękowała w nim za codzienna pracę wszystkim sędziom i pracownikom Sądu Najwyższego. “Wszystkich zachowuję we wdzięcznej pamięci i do wszystkich kieruję z serca płynące dobre życzenia” – czytamy w liście. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego wyraziła też przekonanie, że państwo nieautorytarne nie może istnieć bez niezależnych sądów i niezawisłych sędziów. “Opuszczam urząd Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w przekonaniu, że uczyniłam wszystko, co było w mojej mocy, by postępować zgodnie ze złożonym ślubowaniem, wywiązać się z obowiązków i sprostać odpowiedzialności.(…) Broniłam tego, w co wierzyłam i wierzę. Broniłam władzy sądowniczej, odrębnej i niezależnej od innych władz” – podkreśliła Gersdorf. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.