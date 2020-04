Małgorzata Kidawa-Błońska apeluje do rządu. “Umierają ludzie, padają firmy”. Małgorzata Kidawa-Błońska wystosowała apel do polityków obozu rządzącego. – Zamiast pseudowyborów – więcej testów, konkretne daty odmrażania gospodarki, walka z suszą, otwarcie granic dla pracowników transgranicznych – przekonuje Kandydatka Koalicji Obywatelskiej na prezydenta RP. W opublikowanym w mediach społecznościowych wpisie Małgorzata Kidawa-Błońska zwróciła się do rządzących stawiając im zarzut, że w obliczu panującej epidemii koronawirusa zamiast na zdrowiu Polaków skupiają się na organizacji wyborów prezydenckich. – Umierają ludzie, padają firmy, a Wy myślicie tylko o władzy. Zamiast pseudowyborów – więcej testów, konkretne daty odmrażania gospodarki, walka z suszą, otwarcie granic dla pracowników transgranicznych – napisała na Twitterze polityk Platformy Obywatelskiej. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.