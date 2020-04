Mam nadzieję, że przyjdzie niedługo czas rozliczeń z PiS

Partia Kaczyńskiego wykazuje się rażącym brakiem solidarności z Polakami, zamiast pomagać, wykorzystuje ich, korzystając z chwilowej bezradności, a epidemię traktuje jak źródło dochodu dla swojej partii i narzędzie do utrzymania władzy.

Żaden normalny rząd nie zajmowałby się teraz wyborami. Czy to, co się dzieje w Polsce, to wina Jarosława Kaczyńskiego? Owszem, ale nie do końca. Kaczyński to tylko jeden człowiek. Nie zapominajmy, że ktoś mu na to pozwala. Posłowie PiS, Solidarnej Polski i Polski Razem (jak bardzo ironicznie brzmią teraz nazwy tych partii, prawda?) nie kiwnęli palcem, gdy głosowano niekonstytucyjną ustawę o wyborach korespondencyjnych. I oni są tak samo winni.

W przeciwieństwie do wielu nie podziwiam i nie szanuję także Jarosława Gowina za to, że się „wyłamał” i za jego „bohaterstwo” na różowym pluszowym krzyżu. Uważam, że jak to Gowin (znamy jego postępki z przeszłości bardzo dobrze), próbował coś dla siebie ugrać, a Kaczyński go wyrzucił, ot i cała tajemnica tego „honorowego” odejścia.