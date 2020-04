Mamy największy kryzys od dekad. Bez sprawiedliwych podatków z niego nie wyjdziemy. Na przeciwdziałanie kryzysowi i łagodzenie jego skutków społecznych (np. poprzez godne świadczenia dla bezrobotnych) państwo polskie będzie musiało wydać ogromne pieniądze. Będzie nas stać? Tak, pod warunkiem, że wprowadzimy m.in. prawdziwą progresję podatkową i zlikwidujemy śmieciówki – pisze Łukasz Komuda, ekonomista i analityk rynku pracy Kryzys spowodowany epidemią koronawirusa i i środkami zapobiegawczymi podjętymi przez rządy to gigantyczne wyzwanie dla polskiej gospodarki. Po trzech dekadach nieprzerwanego wzrostu czeka nas recesja i – prawdopodobnie – duże bezrobocie. O rządowej „tarczy antykryzysowej” i jej kolejnych odsłonach pisaliśmy w OKO.press wielokrotnie. Analizujemy pakiet ustaw antykryzysowych z perspektywy pracowników najemnych oraz przedsiębiorców. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

