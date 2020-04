MANIFEST COVID-19 – co dalej z epidemią? Co dalej z życiem społecznym, co dalej z gospodarką? Manifest ekspercki lekarzy, menedżerów i przedsiębiorców:



Szanowna Pani Premier,



Jesteśmy apolityczną grupą lekarzy, przedsiębiorców i menadżerów. Rozumiemy wyzwania ludzkie, zdrowotne, systemowe oraz gospodarcze związane z pandemią COVID-19. Reprezentujemy różne branże gospodarki, przechodziliśmy kilka kryzysów (internetowy z 2000, terrorystyczny 9/11, finansowy z 2008). Jesteśmy też zwykłymi obywatelami Polski, Europy i świata. Rozumiemy, co to znaczy utrata stałego dochodu lub bankructwo budowanej od dziesięcioleci firmy. Mamy rodziny i wspólnie z nimi myślimy o przyszłości swojej i naszych dzieci, rodziców, przyjaciół. Zależy nam na dobru wspólnym, jakim jest Polska. Czujemy się w obowiązku zabrać głos w dyskusji co dalej. Tkwiąc, jak wiele innych państw, w stanie „zamrożenia”, z każdym tygodniem nabieramy przekonania, że uda się zahamować epidemię. Jednocześnie jesteśmy coraz bardziej przekonani że nasze życie będzie inne niż to, jakie pamiętamy jeszcze z pierwszych miesięcy tego roku. Mamy poczucie, że musimy przygotować się do kolejnego kroku. Tylko jak? WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.