Marek Jakubiak apeluje do rządzących ws. wyborów prezydenckich Marek Jakubiak miał być kontrkandydatem dla Andrzeja Dudy, który legitymizowałby wybory prezydenckie, nawet gdyby wszyscy pozostali kandydaci się z nich wycofali. Ale nawet on gotów jest przyznać, że ich organizacja w maju nie ma sensu, czemu jednoznacznie dał wyraz podczas rozmowy w Polsat News. – Apeluję do rządzących, szczególnie do premiera Morawieckiego i prezydenta Andrzeja Dudy, żeby rozważyli możliwość przełożenia wyborów na przykład na lipiec, bo też taka możliwość istnieje – mówił Marek Jakubiak w rozmowie z Dorotą Gawryluk w programie “Gość Wydarzeń” Polsat News. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

