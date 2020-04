Marek Jakubiak przegrywa proces z “Wyborczą” Jakubiak zaskarżył w trybie wyborczym artykuł z 14 kwietnia pt. “Sfałszowane listy poparcia dla Jakubiaka”, “Jak kandydat na prezydenta zbierał podpisy”. Jakubiak zarzucał, że materiał stanowi agitację wyborczą – wynika z materiału zamieszczonego na stronach “Gazety Wyborczej”. “Artykuł nie stanowił materiału wyborczego, a gdyby uznać, że jest to materiał wyborczy, to dziennikarze wykonali właściwą pracę zgodnie z przepisami prawa prasowego” – uzasadniała orzeczenie sędzia Bożena Chłopecka, która prowadziła sprawę, Adwokat Jakubiaka domagał się przeprosin i wpłaty 10 tys. złotych na cel charytatywny. Jak informuje “Wyborcza” kandydat na prezydenta nie kwestionował treści artykułu, ani do kwestii ewentualnego fałszowania list poparcia. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

