Marek Jakubiak zawiadamia prokuraturę ws. zbiórki podpisów Kandydatura Marka Jakubiaka na prezydenta Polski budzi coraz więcej wątpliwości. Były polityk Kukiz’15 w ciągu kilkunastu dni miał zgromadzić 140 tys. podpisów pod swoim nazwiskiem. Teraz okazuje się, że część z nich miała być “dopisywana”. Według doniesień “Gazety Wyborczej” przy nielegalnym procederze “dopisywania” głosów do list poparcia zatrudnieni byli przede wszystkim przybysze ze Wschodu. Mieli oni w centrum Warszawy oficjalnie pracować przy “przepisywaniu książek za 40 złotych za godzinę” – takie ogłoszenie w języku rosyjskim pojawiło się w internecie. Podczas jednego dnia miało dojść do fałszerstwa blisko 18 tysięcy podpisów (z pełnym imieniem, nazwiskiem oraz numerem PESEL). Gazeta dotarła do jednego z “mózgów” operacji – Mateusza P. Mężczyzna w przeszłości było organizatorem Revolution – ugrupowania Mariusza Maxa Kolonki, który chciał startować w wyborach parlamentarnych. Teraz P. miał zaangażować się po stronie byłego posła Kukiz’15. – Komuś zależy na tym, by pana Marka podejrzewano o negatywne działania (..). Nic takiego nie miało miejsca, a informacje na temat przepisywania list przez osoby z zagranicy to fejk – przyznaje P. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.