Marszałek Tomasz Grodzki jak Donald Tusk. 10 maja nie będzie głosował. Marszałek Senatu Tomasz Grodzki ma nadzieję, że wybory korespondencyjne, “ta procedura, jak niektórzy mówią usługa pocztowa, czy roznoszenie druków typu ulotka, bezadresowych, bez nazwisk”, nie odbędzie się 10 maja. – Liczę, że pan Jarosław Gowin wytrwa w swoim postanowieniu – dodał Grodzki. Marszałek Grodzki był gościem programu “Kropka nad i” w TVN24. Dopytywany, co zrobi, gdy jednak ustawa o głosowaniu korespondencyjnym wejdzie w życie, powołał się na słowa Donalda Tuska. Były premier, przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej oświadczył we wtorek, że “nie będzie uczestniczył 10 maja w procedurze głosowania przygotowanej przez ministra Sasina i PiS”. – Gdyby wybory korespondencyjne miały jakimś cudem odbyć się 10 maja, to przyłączam się do tego, co mówi pan premier Donald Tusk i uważam, że nie będzie sensu brania w tym udziału – stwierdził marszałek Senatu. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

