Mateusz Morawiecki odpowiadał na pytania ws. wyborów 2020, tarczy antykryzysowej i matur Mateusz Morawiecki był pytany przez internautów o działania rządu ws. koronawirusa. Premier odpowiadał ws. wyborów 2020, tarczy antykryzysowej i matur. Mateusz Morawiecki wziął udział w sesji, gdzie odpowiadał na pytania internautów. Większość zapytań dotyczyła koronawirusa w Polsce oraz walki rządzących z epidemią. – Nikt nie przypuszczał, że możemy dożyć takich czasów, żeby tąpnięcie gospodarcze było aż tak głębokie. Liczę na to i robimy wszystko w ramach naszych tarcz antykryzysowych, żeby w Polsce to tąpnięcie było znacząco niższe, żeby poziom bezrobocia nie sięgnął tych 20 proc., bo bezrobocie było taką zmorą III Rzeczpospolitej przez 25 lat – opowiadał premier Morawiecki. Zaznaczył jednocześnie dzisiaj “bezrobocie niestety przyrasta”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

