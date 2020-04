Maturzyści idą do sądu przeciwko MEN. Chcą walczyć o przesunięcie egzaminów. “Od miesiąca jesteśmy zawieszeni w próżni” – mówi OKO.pres Wiktoria, tegoroczna maturzystka. “Należy nam się minimum informacji” – dodaje Adam z Wrocławia. Po bezskutecznych apelach do MEN o przełożenie egzaminów oboje pozywają Ministerstwo o naruszenie dóbr osobistych „Przykro mi, że dwa roczniki – maturzystów i ósmoklasistów – miesza się w grę polityczną o utrzymanie wyborów” — mówi OKO.press Wiktora Jędroszkowiak, uczennica II Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu. „Należy nam się minimum informacji. Ponoć to najważniejszy egzamin w naszym życiu. Zachowanie Ministerstwa Edukacji Narodowej uważam za lekceważące w stosunku do setek tysięcy ludzi, którzy mają wkroczyć w dorosłość i być przyszłością tego kraju” — dodaje Adam Kudyba, maturzysta z liceum nr 16 we Wrocławiu. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.