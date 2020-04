Medycy wypraszani ze sklepów, straszeni przez sąsiadów Pracownicy ochrony zdrowia w czasie pandemii ryzykują najbardziej. Na początku oklaskiwani – teraz coraz częściej stają się ofiarami ataków. Pracownicy sklepów wypraszają ze sklepów pielęgniarki albo ich rodziny. Sąsiedzi próbują zmusić do przeprowadzki rodziny medyków. Przedszkola nie chcą przyjmować dzieci lekarzy. Przykłady tego, jak lęk przed koronawirusem rodzi agresję, zebrał Cyprian Jopek, reporter “Czarno na białym”. – Żądamy, nie prosimy, żądamy szacunku, bo może nas zabraknąć – apeluje za pośrednictwem mediów społecznościowych pielęgniarz z Rawicza Piotr Chudy. – Ludzie odwracają się od nas jak od trędowatych. Nie jesteśmy aniołami śmierci, nie taki jest nasz cel – dodaje w rozmowie z TVN24. To jego odpowiedź na agresję, która w czasie pandemii coraz częściej dotyka pracowników służby zdrowia. – Stojąc w kolejce w jednym z marketów usłyszałem za plecami: “co on tu robi, niech wynosi się do szpitala, a nie roznosi choroby” – opowiada. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

